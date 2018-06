A apreensão de drogas, realizadas pelas equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Municipal de Jaguariúna, tem se tornado com frequência em diversos bairros da cidade, com pessoas acusadas sendo presas e, em algumas ocasiões, com menores apreendidos.

Nos últimos dias, a situação não tem sido diferente. Depois de receber uma denúncia de que havia drogas escondidas embaixo de uma pedra, próximo a um poste, no bairro Roseira de Cima. Os guardas foram até o local e encontraram substâncias, aparentando ser entorpecentes, com 225 tubinhos, com substâncias aparentando cocaína, 49 trouxinhas, com aparência de maconha e 34 substâncias aparentando crack. A guarda informou que as drogas foram levadas à Delegacia de Polícia Civil.

Outra apreensão de drogas, ocorrida na cidade, foi Na Vila Guilherme, na semana passada. Desta vez, a guardas chegaram até a uma mulher de 50 anos. Ela foi abordada, conforme relato no BO, após avistar a viatura da GM chegar ao local. Antes disso, os guardas contaram que patrulhavam o local, por ser um conhecido ponto de venda de drogas.

Segundo informações contidas no BO, a mulher foi vista pelos guardas entregando algo a outra pessoa que estava no local. Ambos, ao ser a viatura, teriam saído disfarçadamente, mas foram abordados pelos guardas, que encontraram no bolso da calça do rapaz dois tubinhos, contendo substâncias, aparentando se crack, e com a mulher foi encontrado em suas mãos dez tubinhos, contendo substâncias aparentando ser cocaína e quatro tubinhos, aparentando conter crack, além de R$ 100 em dinheiro.

Ainda, de acordo com o registro de ocorrências, o rapaz, ao ser questionado pelos guardas, afirmou que estava no local para comprar maconha, com a mulher apreendida, mas como não tinha, comprou dois tubinhos de crack, pagando R$ 20. Na sequência, os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, sendo determinado a prisão em flagrante da mulher.