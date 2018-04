Mais uma ocorrência de apreensão de drogas, com suspeito de tráfico, foi realizada pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Municipal de Jaguariúna. A apreensão ocorreu no bairro 12 de Setembro, no final da tarde de sábado, 21, no feriado.

Segundo informações registradas no Boletim de Ocorrências (BO), na Delegacia de Polícia Civil, integrantes da Guarda Municipal, numa viatura, realizavam rondas pelo bairro, quando a passar nas proximidades da Praça Charles Hudson Clemente, avistaram um rapaz, e como já o conheciam por sua vivência policial resolveram abordá-lo.

Conforme informações do BO, durante a revista, os guardas encontraram em uma mochila que o rapaz portava 125 ‘tubetes’ vazios para embalar drogas, uma porção de substância aparentando ser cocaína, pesando 33 gramas, 50 pinos, tipos ‘tubetes’, contendo a mesma substância que também aparenta ser cocaína, e nove porções de uma erva escura, que, pela aparência, de acordo descrito no BO, deduz-se tratar de maconha.

Ainda com informações contidas na ocorrência, o acusado assumiu a propriedade do entorpecente, recebendo voz de prisão, e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, e, posteriormente para audiência de Custódia.