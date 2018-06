Mais uma pessoa foi presa nesta semana em Jaguariúna, acusada de tráfico de drogas. Desta vez, a ocorrência foi realizada na Praça dos Imigrantes, no bairro Nova Jaguariúna, na quarta-feira, 6, por volta das 21h30. Os guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) chegaram até o rapaz de 20 anos após receber uma denúncia anônima.

De acordo coma denúncia, registrada no Boletim de Ocorrências (BO), um jovem, na Praça dos Imigrantes, estaria vendendo drogas. Foram passadas as características do acusado, que usava uma blusa preta com listras brancas, sentado em um banco. Ao ser abordado pela Guarda Municipal, foi feita uma revista pessoal, localizando, assim, dois microtubos com uma substância de cor branca, aparentando ser cocaína e mais R$ 187 em dinheiro.

Ainda durante a revista, de acordo com registrado no BO, foi localizado atrás do banco um recipiente contendo quatro microtubos também com substância de cor branca, aparentando ser cocaína, além de duas porções de uma erva que aparenta ser maconha e seis vidros contendo uma substância incolor, aparentando ser lança-perfume.

De acordo com informações da ocorrência, o rapaz foi questionado sobre os possíveis entorpecentes, e teria alegado ser apenas usuário, e que o dinheiro ele tomou emprestado de sua mãe, negando ser proprietário do entorpecente que estava no chão. Todos os produtos e o rapaz foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.