Em patrulhamento pela Vila Miguel Martini, a equipe da Guarda Municipal (GM), integrantes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), realizaram a apreensão de dois menores e diversas porções de drogas.

Os guardas informaram que estava em patrulhamento pela Rua Vigato, no final da noite de segunda-feira, 12, quando avistaram três pessoas sentadas em um banco de madeira. A presença da Romu os assustou e um deles conseguiu fugir.

Ao serem revistados, segundo ocorrência registradas, os GMs encontraram, em um tronco de uma árvore, uma sacola de cor branca, com substância que aparentam ser entorpecentes. Na sacola, conforme a guarda descreveu, havia 14 porções de uma erva, que aparenta ser maconha, com peso de 56 gramas, 19 microtubos contendo um pó branco, aparentando ser cocaína, com peso de 13 gramas, e quatro pedras que aparentam ser crack, com peso aproximado de um grama.

Questionados sobre os possíveis entorpecentes, eles negaram que lhes pertencem. Na Delegacia de Polícia, os entorpecentes foram apreendidos.