O “Amadorzão”, campeonato mais esperado do calendário esportivo de Jaguariúna para os apaixonados por futebol, está chegando. Por isso, a Prefeitura de Jaguariúna através da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SeJEL) deu iniciou na última semana a obras estruturais e de manutenção nos gramados da cidade.

O primeiro gramado a receber as reformas foi o do Centro de Lazer “Antônio Aparecido Rodrigues dos Santos – Lebrão”. De acordo com o secretário de Juventude, Esportes e Lazer, Rafael da Silva Blanco, o poder público vem se organizando e adotando medidas para oferecer uma competição de alto nível para todos os times participantes.

Depois do gramado do Centro de Lazer, a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer iniciou os trabalhos na quinta-feira, 22 de fevereiro, no campo do Parque José Pires Junior, no bairro Florianópolis.

Conforme Rafael da Silva Blanco, essa é uma reivindicação antiga dos moradores e as ações visam a disputa do “Amadorzão”, campeonato mais esperado do calendário esportivo da cidade para os apaixonados por futebol. “Um bom gramado é o primeiro passo para um bom futebol. Nós estamos nos organizando e adotando medidas para oferecer uma competição de alto nível para todos os times”, afirmou ele.