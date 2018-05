Jogando fora de casa, no Estádio Palma Travassos – Ribeirão Preto, o Jaguariúna FC acabou superado na manhã deste domingo (29) pelo Comercial, pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série B. O placar da partida: 2 a 0 para o adversário.

Com o apoio de mais de 2.000 torcedores, o Comercial foi para cima e, logo no primeiro minuto, o atacante Glayson cabeceou com perigo; Gabriel salvou o Jaguariúna; segundos depois, Glayson chutou na trave.

O time do técnico João Martins equilibrou o confronto e teve sua primeira chance com falta cobrada pelo setor esquerdo do ataque, por Dival. Mas os donos da casa conseguiram fazer 1 a 0 com Lineker, também em cobrança de falta, aos 22 minutos.

Ainda no primeiro tempo, Breno substituiu Rafael, atuando como lateral direito. No fim do primeiro tempo, o Jaguariúna pressionou fortemente o Comercial, sobretudo nos quatro escanteios em sequência que fecharam a etapa inicial de jogo.

O técnico João Martins adiantou o time na etapa final. Dival chutou por cima, aos sete minutos; pouco depois, o Comercial deu o troco, e do bico da pequena área, Douglas bateu para fora; aos 16, Dival levou perigo ao cobrar falta defendida por Geílson.

Aos 40 minutos, em contra-ataque, o Comercial fez o 2º, com Glayson. Aos 45, o árbitro assinalou pênalti para os donos da casa. Glayson foi para a bola, bateu firme no canto direito do goleiro Gabriel, que foi muito bem e defendeu a cobrança.

Precisando reagir na tabela, o Jaguariúna receberá o XV de Jaú no próximo domingo (06/05), em casa, no Estádio Municipal Alfredo Chiavegato, às 10 horas. O apoio da torcida é fundamental. A reapresentação do elenco está marcada para terça-feira (1º/05).