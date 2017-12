Para fechar 2017 com chave de ouro, os atletas de Ginástica Artística de Jaguariúna, instruídos e apoiados pela Sejel (Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer) participaram do 1º Festival de Ginástica Artística, – Sejel X Academia NR, realizado no Ginásio do ‘Azulão’ no sábado, 2.

No total, 110 alunos participaram do festival, onde 75 eram da Sejel, e 35 da Academia NR, com idades variando de 5 a 15 anos.

Os atletas competiram nos aparelhos solo, salto sobre o plinto e trave, dividido por categoria e idade, contando com alunos dos níveis básico, iniciante, intermediário e avançado de ambos os sexos (masculino e feminino).

A premiação foi feita pelas provas de aparelhos, e no individual geral (de 1º ao 6º lugar), onde os alunos da Prefeitura ganharam 82 medalhas, sendo 28 de ouro, 28 de prata e 26 de bronze. Todos os competidores também ganharam certificado de participação.