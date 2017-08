A equipe de futsal sub 16 de Jaguariúna venceu o último jogo da fase de classificação do Campeonato da Associação Desportiva Regional diante de Jacutinga, por 3 a 2, no sábado, 5, na casa do adversário. Com este resultado se classificou para as semifinais com a segunda melhor campanha. Os gols jaguariunenses foram marcados por Nicollas Nonato, Nattan e Lucas Rodrigues. “A preparação para esta partida levou em consideração a pequena dimensão da quadra adversária, tivemos que mudar nosso padrão de jogo, focando os treinos em situações de marcação, posicionamento defensivo e definição de jogadas”, salientou o técnico Alexandre Ianoni.

“A vitória foi importante para a consolidação de nossa campanha ao longo do ano. Neste campeonato são quatro vitórias e uma derrota, e no ano todo são cinco vitórias e duas derrotas”, contou o técnico. De acordo com ele a vitória foi construída através da aplicação tática e tranquilidade no momento das finalizações das jogadas. Para a semifinal, a equipe ainda aguarda o adversário, mas provavelmente será Jacutinga que deve ficar na terceira posição geral. O jogo poderá ser no dia 19, mas deve ser adiado devido a compromissos do time de Jacutinga, caso seja o adversário.