O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, presidido por Flora Reis, recebe nos dias 7 e 8 de novembro (terça e quarta-feira), das 9h às 15h, inscrições para dois cursos que serão ministrados em parceria com o Senac Mogi Guaçu, nos meses de novembro e dezembro: Design de Sobrancelha e Maquiagem na Produção Pessoal (automaquiagem), cada um disponibilizando 15 vagas.

Para se inscrever num dos dois cursos é necessário apresentar RG e Cartão Cidadão (original e cópia). O Curso Design de Sobrancelha terá duração de 14 horas e acontecerá nas seguintes datas: 24 e 29 de novembro, e nos dias 01, 06, e 08 de dezembro. As aulas serão às quartas e sextas-feiras, das 8h30 às 11h30.

O curso Maquiagem na Produção Pessoal também terá duração de 14 horas e as aulas acontecerão nas mesmas datas: dias 24 e 29 de novembro e 01, 06 e 08 de dezembro, às quartas e sextas-feiras, mas no período da tarde: das 13h30 às 16h30. Os interessados devem se dirigir à sede do Fundo Social, à Rua Cândido Bueno, 792 – Centro.