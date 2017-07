Mais um ano em sua terra natal e com a promessa de novos arranjos exclusivos, a Freddy Groovers prepara grande show para este domingo, 30 no Festival de Inverno de Amparo/SP.

“Estarmos no Festival de Inverno da nossa terra natal, nos proporciona aquele sentimento maravilhoso de rever e até dividir o palco com nossos amigos, e também estarmos na presença de nossos familiares”, analisa Giovani, trombonista e arranjador da Freddy.

Esta apresentação será em horário diferenciado dos habituais shows noturnos da banda, pois os ‘Groovers’ sobem no palco da Praça Pádua Sales, às 11h, o que proporcionará uma boa oportunidade para que todos possam prestigia-los.

“Esperamos que a cidade de Amparo venha nos prestigiar em peso, principalmente por se tratar de um domingo, às 11h, um horário que permite mais acessibilidade para quem não está acostumado a sair à noite e/ou para quem não se adapta muito bem à temperatura do inverno na cidade”, comenta.

Tratando-se de um show desta magnitude, os músicos se dedicam para apresentar um repertório a altura do evento, é o que explica Giovani: “Nosso repertório vem constantemente recebendo novos arranjos exclusivos, e para esta ocasião não poderia ser diferente. Levaremos ao público um misto de canções populares brasileiras e instrumentais “Lado B”, na maioria das vezes fazendo uma feijoada sonora com estes aspectos musicais, que fazem da Freddy Groovers este coletivo tão prestigiado popularmente. ”

Como já tradicional apresentação, a expectativa para esta é a melhor possível e a Freddy espera um show memorável.

“A expectativa é que este show seja positivamente eternizado, assim como foram nossas participações nas edições anteriores do Festival. E particularmente falando, é sempre um prazer dividir o palco com meus irmãos da Freddy Groovers, esta família unida que faz do sonho realidade, que canta e encanta por onde passa. Domingo a felicidade será redobrada, pois estaremos na presença de nossos amigos amparenses”, pontua.

Um show que receberá todo o tipo de público com a miscelânea musical da Freddy Groovers: esta é a opção para curtir o domingo, anote na agenda.

SERVIÇO

Freddy Groovers no Festival de Inverno de Amparo

Quando: Dia 30/07/2017 – domingo;

Que horas: A partir das 11h;

Quanto: Entrada franca;

Onde: Praça Pádua Sales – Amparo/SP;

Informações: fb.com/freddygrooversoficial.