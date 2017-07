Em meio às baixas temperaturas, a Freddy Groovers promete esquentar a noite de sábado, 22, com show no Beach Bar – Amparo/SP onde levará toda a mistura de seu ‘Groove’ marcante.

“Esperamos, como de costume, grande público, tanto de Amparo, quanto de outras cidades da região, muitos amigos presentes e todos curtindo conosco mais uma noite de Groove”, salienta o saxofonista da Freddy Groovers, Danilo Ciolfi.

O Beach Bar já é uma casa onde a banda marca presença regularmente, mas, sempre levam a promessa de uma noite única, é o que explica o músico: “Trazemos as músicas já consagradas de nosso repertório, porém algumas surpresas também, pois novos sons estão sempre chegando, além, é claro, de nossas músicas autorais. Vale salientar que nosso repertório tem uma grande presença de solos e improvisos de todos os instrumentos, então cada noite acaba sendo única, onde a energia da banda e a interação com o público vão moldando a forma de como flui o show. ”

Adiantando, ainda no mês de julho, a agenda dos ‘Groovers’ já separa mais um show para o próximo final de semana, dia 30, também na cidade de Amparo/SP.

“Fiquem ligados na agenda, pois no fim de semana seguinte ao show no Beach Bar, tem Freddy Groovers no Festival de Inverno de Amparo, domingo dia 30, às 11h na Praça Pádua Sales. Para ficar por dentro de todas as apresentações e mais um tanto de coisas que rolam no universo da F.G., curtam nossos canais de mídia: Facebook, Instagram e Youtube”, pontua.

O show deste sábado está marcado para as 20h, no Beach Bar em Amparo. Para maiores informações, acesse fb.com/freddygrooversoficial.

SERVIÇO

Freddy Groovers toca no Beach Bar

Quando: Dia 22/07/2017 – sábado;

Que horas: A partir das 20h;

Onde: Beach Bar – Rua Dr. Carlos Burgos, 1645 – Amparo/SP;

Informações e reservas: 19-3808-4253.