Pelo terceiro ano consecutivo, o Carnaval em Amparo/SP promete ser regado das brasilidades da Freddy Groovers, pois a banda levará a ‘Folia dos Groovers’ na cidade, a começar nesta sexta-feira, 26, com um ‘esquenta’, um ensaio aberto de toda a sua mistura carnavalesca.

Este ensaio aberto antecede ao tradicional bloco ‘Groove na Cabeça’, a ser realizado no dia 10 de fevereiro próximo, e do Banho da Doroty, que contará com show dos Groovers no dia 13.

Segundo o guitarrista, Cebola, esta primeira apresentação servirá como termômetro dos preparativos para o carnaval. “O ensaio aberto é aquele termômetro para saber como os foliões estão se preparando para o carnaval, podemos considerar que este é um ‘esquenta’ para eles, e para nós também”, explica.

O repertório preparado para este, e para os demais dias da ‘Folia dos Groovers’, não poderia ser outro, a não ser toda a mistura da banda, porém, com toques que farão com que os foliões dancem, pulem do começo ao fim de suas apresentações ainda mais do que o habitual.

“Para este dia estamos preparando um repertório com algumas variações, que vão desde canções que já fazem parte do nosso repertório atual, passeando pelo Ska até as clássicas carnavalescas”, comenta Cebola.

O músico também descreve a expectativa para todas estas folias, já que é o terceiro ano consecutivo da Freddy com shows e o bloco ‘Groove na Cabeça’, e deixa um convite.

“A expectativa não poderia ser diferente dos outros anos, esperamos que o público entre na dança com a gente, gastando a sola da sandália, sempre com alegria e respeito ao próximo. Deixo o convite a todos para este esquenta e fiquem ligados que a Freddy se apresenta em mais duas datas no carnaval amparense”.

Todas as atividades da Freddy no Carnaval amparense, são realizadas pela Prefeitura Municipal de Amparo e têm entrada franca. Para saber mais sobre a agenda completa da ‘Folia dos Groovers’, acesse: facebook.com/freddygrooversoficial.

SERVIÇO