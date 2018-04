No último dia 23 de março, no Parque da Mônica, na zona sul de São Paulo, a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, Flora Reis, participou do lançamento oficial da “Campanha do Agasalho 2018”. A cerimônia contou com as participações da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Lu Alckmin, e do governador Geraldo Alckmin.

O Parque da Mônica foi escolhido como cenário porque a “Turma da Mônica” estará presente em todas as peças de comunicação, incentivando a população a participar com o slogan “É tempo de doar!”. O cartunista Mauricio de Sousa, criador dos personagens, foi outra personalidade ilustre a prestigiar o lançamento da campanha.

Este ano, portanto, as ações de arrecadação de roupas, agasalhos e cobertores terão a participação dos personagens Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali, que marcaram gerações e continuam sendo lembrados com muito carinho. Afinal, suas histórias reforçam a importância de conceitos como o valor da amizade e do respeito ao próximo.

Conforme destacou a primeira dama do Estado, Lu Alckmin, “são conceitos que estão em total sintonia com os propósitos da Campanha do Agasalho”. Flora Reis, por sua vez, destacou a participação de Jaguariúna em mais essa importante iniciativa de grande alcance social.

“Estamos juntos, mais uma vez, na campanha liderada por Lu Alckmin, e não pouparemos esforços para beneficiar o maior número de pessoas possível”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna. A Campanha do Agasalho em Jaguariúna, conforme tradicionalmente acontece, terá seu lançamento em breve, com ampla divulgação nos meios de comunicação.