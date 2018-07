Neste sábado, 14, e domingo, 15, o Festival de Férias de Jaguariúna terá um “Workshop de Jazz Dance” com a coreógrafa e professora Vivien Fortes. As aulas serão ministradas na Unidade II da Escola das Artes de Jaguariúna, no Parque Luis “Loy” Barbosa, das 9h às 11h.

Vivien Fortes é coreógrafa do Programa Dancing Brasil, da Record TV, versão nacional do sucesso da BBCW, Dancing With the Stars. O projeto que já passou por mais de 50 países, foi ao ar pela primeira vez em 2004, na Inglaterra.

Ela também responde pela direção coreográfica do programa que tem Xuxa Meneghel como apresentadora. Foi coreógrafa dos shows de cantores famosos como Sandy e Júnior, Daniel, Cláudia Leitte e Chitãozinho e Xororó. Além disso, por mais de 10 anos, cuidou da coreografia de bailarinos dos programas “Criança Esperança” e “Show da Virada”, ambos da Rede Globo.