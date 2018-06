A tradicional Festa Junina das Escolas de Jaguariúna, organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, terá início neste sábado, 9, das 18h às 23h, nas dependências do Parque Santa Maria. O evento prossegue no domingo, 10.

Os ingressos já estão à venda nas secretarias das escolas envolvidas, ao preço único de R$ 3 (três reais) e crianças até 10 anos de idade não pagam.

Conforme a secretária de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, o que for arrecadado com a venda de ingressos será rateado entre as APMs (Associações de Pais e Mestres) das unidades escolares (escolas públicas e particulares) e a Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais).

Conforme a programação, nos dois dias os portões do Parque Santa Maria serão abertos às 18h. No dia 9, a atração musical será o sertanejo com Alexandre Reys e Banda, enquanto que no dia 10 quem sobre ao palco é a banda “Porva Seca”.

As escolas Municipais Prefeito Adone Bonetti, Prefeito Joaquim Pires Sobrinho (Unidade I), Coronel Amâncio Bueno, Dr. Franklin de Toledo Piza Filho, Professora Maria Tereza Piva e Prefeito Francisco Xavier Santiago estão ensaiando com seus alunos e preparam apresentações especiais para o público.