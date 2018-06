O tempo ajudou e a Festa Junina das Escolas de Jaguariúna, promovida pela Prefeitura e realizada no último final de semana (dias 9 e 10 de junho), foi um grande sucesso, comprovando a integração entre a comunidade escolar e as famílias dos estudantes, equipes pedagógicas, servidores e demais envolvidos com a realização do evento.

Conforme estimativa da Secretaria Municipal de Educação, cerca de 14 mil pessoas passaram pelo Parq

ue Santa Maria nos dois dias da festa. “É, sem dúvida, uma ocasião em que a maioria do público é composto por famílias inteiras, o que nos deixa muito satisfeitos, pois, além de manter vivos o espírito e a tradição junina, aqui em Jaguariúna ela já se tornou uma marca”, comenta a secretária de Educação Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa.

Desse total de público, pelos menos 1 mil pessoas não pagaram ingresso por estarem envolvidas direta ou indiretamente com a realização do evento, fosse trabalhando nas barracas, cuidando da segurança e dos demais detalhes da estrutura do evento, além dos familiares das crianças e jovens que apresentaram números de dança para o público.

O total arrecadado com a venda de ingressos, conforme já anunciado, será rateado entre as APMs – Associações de Pais e Mestres – das escolas públicas envolvidas (todas as municipais e uma estadual), além da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguariúna. A parte musical teve shows com Alexandre Reys e Banda, no sábado, dia 9, e com a Banda “Porva Seca”, no domingo.