A Festa Junina das Escolas de Jaguariúna, organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, será nos dias 9 e 10 de junho (sábado e domingo), no Parque Santa Maria. Os ingressos já estão à venda nas secretarias das escolas envolvidas, ao preço único de R$ 3 (três reais) e crianças até 10 anos de idade não pagam.

Conforme a secretária de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, o que for arrecadado com a venda de ingressos será rateado entre as APMs (Associações de Pais e Mestres) das unidades escolares (escolas públicas e particulares) e a Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais).

Conforme a programação, nos dois dias os portões do Parque Santa Maria serão abertos às 18h. No dia 9, quando a festa vai rolar das 18h às 23h, a atração musical será o sertanejo com Alexandre Reys e Banda, enquanto que no dia 10 quem sobre ao palco é a banda “Porva Seca”.

As escolas Municipais Prefeito Adone Bonetti, Prefeito Joaquim Pires Sobrinho (Unidade I), Coronel Amâncio Bueno, Dr. Franklin de Toledo Piza Filho, Professora Maria Tereza Piva e Prefeito Francisco Xavier Santiago estão ensaiando com seus alunos e preparam apresentações especiais para o público.