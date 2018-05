Com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, através da Secretaria de Turismo e Cultura, a tradicional Festa de Santa Rita de Cássia, organizada pela comunidade de Santa Rita e paróquia de Santa Maria, chega à 47ª edição com cronograma recheado de atrações. O evento começou na sexta-feira, 18, e prossegue até terça-feira, 22, no bairro Santa Cruz. A entrada é gratuita.

Durante a programação religiosa, que inclui missas e procissão, devotos e o público em geral podem participar da tradicional quermesse e ainda acompanhar grandes shows durante os cinco dias de festa. Outra novidade na edição 2018 é a Noite do Pastel, marcada para a segunda-feira, 21, a partir das 20h.

Um terço em honra a santa abriu a programação na sexta-feira, 18. As missas acontecem no sábado, 19, às 15h30; no domingo, 20, às 18h; na segunda-feira, 21, e na terça-feira, 22, a partir das 19h. Para a terça-feira também está prevista a procissão pelas ruas do bairro Santa Cruz e a bênção das rosas.

Confira a programação completa: