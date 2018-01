Edmilson Alves – edmilson@gazetaregional.com.br

A tradicional festa de São Sebastião, em Jaguariúna, a ser realizada neste mês, tem uma motivação a mais entre os organizadores e os fiéis participantes. Trata-se da centésima edição, ou seja, o evento já é realizado há um século na cidade. A festa acontecerá de 17 a 21 de janeiro, no estacionamento da Paróquia Santa Maria (Matriz Nova).

A programação do evento, tanto festivo quanto religiosa, já está pronta, sendo divulgada no município. Destaque para o Tríduo Preparatório, com celebração solene da Eucaristia na Matriz Nova. O tríduo começa dia 17, uma terça-feira, e se encerra dia 19, sempre às 19h30.

Já as solenidades e a parte festiva, com a quermesse, começam dia 20, um sábado. Neste dia, às 12h, acontece a abertura com o repique dos sinos na Matriz Centenária, que fica na Praça Umbelina Bueno. Às 17h30, haverá a centésima procissão, com a presença do bispo diocesano, com saída da Matriz Centenária.

Na sequência, às 18h, haverá a santa missa, presidida pelo bispo dom Luiz Gonzaga Fechio. Em seguida, haverá a inauguração da imagem de São Sebastião e Nossa Senhora Aparecida diante da Matriz Nova. Para fechar a noite, haverá a quermesse no estacionamento da Matriz Nova, com a apresentação da banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

No domingo, 22, o repique dos sinos será às 9h, na Matriz Centenária. No mesmo horário, só que no local da festa, na Matriz Nova, haverá a chegada dos animais, com início à procissão pelos romeiros da ‘10ª Romaria de Cavaleiros’, saindo da Capela de São Sebastião, no bairro Bom Jardim, ao lado da escola Angelo Bizzo.

Às 10h, haverá a santa missa na Matriz Nova, com a entronização da imagem de São Sebastião e homenagem às catequistas que evangelizaram na Paróquia Santa Maria. Ainda no domingo, às 17h, está programada a benção de veículos e motocicletas pela Rua José Alves Guedes. A partir das 11h30, será servido o almoço no Restaurante São Sebastião, ao custo de R$ 20, tendo no cardápio arroz, salada, feijoada branca com farofa e carnes assadas.

Prosseguindo com as festividades no domingo, às 13h30, haverá novamente o repique dos sinos na Matriz Centenária e benção dos animais. Às 14h, a programação segue com o leilão dos garrotes, ao lado da Matriz Nova. Enquanto que, no mesmo horário, terá início o show de prêmios no Centro de Pastoral Paroquial Padre Gomes, até às 23h.

Os organizadores avisam que, excepcionalmente, em função do evento não haverá missa às 19h. Sendo que, às 20h, o público poderá conferir a apresentação musical da banda Balaio de Gato. Às 23h, haverá o encerramento.

A organização do evento conta com o Conselho Paroquial Pastoral, Conselho de Administração Paroquial e a Comissão Organizadora de Leilão. Os apoios são da Prefeitura de Jaguariúna e do pároco padre Milton Modesto.