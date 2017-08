Tábata Alexandroni | Jaguariúna

O espaço do Centro Cultural dedicado à Feart (Feira de Arte e Artesanato) de Jaguariúna, e o estacionamento receberão nova sinalização de trânsito com o intuito de facilitar a organização dos expositores e a locomoção dos turistas.

“Nós vamos fazer a demarcação para que cada um tenha o seu espaço para instalar a tenda. Também vamos fazer a sinalização de trânsito na área de estacionamento, para evitar que os turistas entrem e saiam pelo mesmo lugar”, descreve Josino José da Silva, diretor do DETRANSP de Jaguariúna, órgão que fará a sinalização.

A marcação do estacionamento interno do Centro Cultural está apagada, dificultando estacionar no local, assim como a entrada e saída de veículos de turismo, especialmente ônibus. Para os expositores, a demarcação do local das tendas também faz diferença.

“Fica mais fácil para montar e o visual melhora”, conta a coordenadora da Feart, Stela Goliaff Rodrigues.

As tintas já chegaram e a iniciativa pretende terminar a sinalização até o fim do mês de agosto.