Após passar por um intenso processo de restauro em seus prédios e demais instalações, a Fazenda da Barra, um dos patrimônios históricos mais antigos e importantes de Jaguariúna, pois existe desde a metade do século 18, terá suas instalações abertas para visitação pública no próximo dia 16 de junho. Tanto o prédio principal como as demais instalações já foram tombados como patrimônios históricos do município.

A programação que marca a inauguração começará às 8h30, com a bênção da restaurada Capela de Santa Isabel, ao lado do antigo terreiro para secagem do café. O prefeito Gustavo Reis, responsável pela obtenção da verba utilizada junto ao governo federal durante seu primeiro mandato (2009/2012), disse estar satisfeito com os resultados.

“Estamos preparando uma cerimônia simples, mas muito bonita e significativa para a importância do evento, que é abrir as portas da fazenda para que a população conheça em detalhes um dos mais significativos patrimônios de sua história”, disse Gustavo Reis.

Na avaliação da secretária de Turismo e Cultura (Setuc), Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, o restauro concluído agora é uma das conquistas mais importantes no tocante à preservação da memória e dos patrimônios arquitetônico e cultural do município, cujos moradores terão muito mais elementos para entender as origens da cidade onde vivem.

“Tudo naquela fazenda é grande e espetacular, a começar pela casa principal com seus paredões de taipa, treliças imensas de madeira, janelas de pinho de riga, assoalho de jatobá e as pilastras construídas com pedras. Na parte externa, a Fazenda da Barra também impressiona porque mostra, em detalhes, como funcionavam as grandes propriedades em Jaguariúna, pois tinham a estrutura de uma verdadeira agroindústria”, diz a secretária.

Para manter as instalações preservadas e evitar possíveis vandalismos, a Prefeitura anunciou que o local abrigará uma base da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), que cuidará da segurança das instalações da fazenda, e o Canil da Guarda Civil Municipal, cujas baias e demais instalações foram construídas sob orientação da Vigilância sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.

No Estado de São Paulo, o órgão responsável pela preservação e proteção do patrimônio cultural é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), vinculado à Secretaria de Estado da Cultura. Na esfera federal, a proteção desse patrimônio é responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), autarquia vinculada ao Ministério da Cultura.

16/06/2018 – PROGRAMAÇÃO NA FAZENDA DA BARRA