O evento Strong By Zumba Master Class foi realizado no domingo, 9, no Naga Cable Park, com muita dança e animação. “Foi ótimo, pois todos participaram e contribuíram com doações de litros de leite”, analisou o professor de Zumba e de Strong by Zumba, Rique Bernardes completando que foram arrecadados em torno de 30 litros, e destinados para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Ele disse que o evento foi importante, pois proporcionou uma vivência na prática da atividade física e mostrou o quanto faz bem para a saúde. O Strong by Zumba combina movimentos de peso corporal, condicionamento muscular, cardio e treinamento pliométrico sincronizado a músicas originais criadas especificamente para combinar com cada movimento.