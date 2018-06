A Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias municipais de Assistência Social e de Gabinete, prepara para o próximo dia 25 de junho (segunda-feira), das 9h às 13h, no campus I do Centro Universitário Jaguariúna (UniFAJ), o 1º Fórum de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

O evento, pioneiro na região, conta com parceiros de renome nacional e internacional como Instituto Liberta, Childhood Brasil, Fundação Abrinq e Plan International, além de ter o apoio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que investe na institucionalização deste Fórum, e do Governo Federal, este último através da Secretaria de Direitos das Crianças e Adolescentes.

Entre as autoridades convidadas, além dos coordenadores das rodas de conversa que acontecerão, estão confirmadas as presenças do prefeito Gustavo Reis, da vice-prefeita Rita Bergamasco e do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado estadual Carlos Bezerra Junior (PSDB).

Conforme Carolina Freire, diretora de Desenvolvimento Sustentável na Prefeitura de Jaguariúna, “o evento em Jaguariúna busca trazer luz sobre as formas de enfrentamento da exploração sexual de Crianças e adolescentes no Brasil, problema que tem números assustadores e exige um posicionamento das autoridades, sobretudo no sentido de alcançar uma conscientização social”.

PROGRAMAÇÃO

8:15 – Café de Recepção;

9h – Composição da Mesa de abertura com autoridades convidadas;

9h30 – Roda de Conversa: Enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes – Mediadora: Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta;

Participantes: Carlos Bezerra Jr. (deputado estadual e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP); – Gustavo Reis (prefeito de Jaguariúna); Andréa Dias Lizun (secretária de Assistência Social de Jaguariúna), Flavio Debique (Plan International), Itamar Borges (Childhood Brasil), Maitê Gauto (Fundação Abrinq) e Estela Beraquet (delegada da Polícia Federal – Núcleo de Combate à Pedofilia);

11h – Intervalo;

11h30 – Rodas de Conversa

Sala I – Proteção à vítima de violência – Lei 13431, com a coordenação de Itamar Borges, da Childhood Brasil;

Sala II – Exploração Sexual é crime, denuncie! Coordenação: Cristina Cordeiro, do Instituto Liberta;

13h – Encerramento.