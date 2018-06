Manoel Seixas*

Bertolino era todo dedicação e, nos próprios armazéns da ferrovia, se revezava com o pessoal da estação no estafante mister de armar pilhas de saca de café, cuja altura tinha por limite o próprio telhado do armazém.

O chefe da estação de nome Antônio Ponte, ao descobrir no modesto carreiro, pendores para a profissão ferroviária, convida-o para ingressar no quadro de portador de sua estação.

Bertolino não titubeia diante de tão gratificante convite, e conjuga esforços no sentido de se tornar num membro efetivo da Mogiana de Estradas de Ferro.

Embora dotado de baixa estatura, mas de invejável saúde, possuía, todavia, um fraco currículo escolar, mas isso não o impediu de ser aprovado nos exames de saúde e habilitação a que fora submetido nos escritórios da Mogiana, na cidade de Ribeirão Preto.

Numa festiva manhã de janeiro, o chefe Pontes lhe entrega uma carta com timbre da chefia do tráfego, oriunda de Campinas, cujo teor versava sobre sua nomeação na própria estação de Francisco Maximiniano. Uma alegria indivisível invadiu seu coraçãozinho a ponto das lágrimas rolarem pela sua face.

À tarde daquele mesmo dia, um carroção com os freios chiando, carregado de móveis, engradados de aves, gaiolas de pássaros, sacas de cereais, a imprensar a velha mãe, que trazia no colo um quadro de Santa Luzia, aporta à estação. Eis aí sua mudança, constituída de trastes simples, onde imperavam inegavelmente o carinho, o asseio e a criatividade da prestimosa mãe.

Era a última viagem do exemplar carroceiro à testa de seu sacolejante carroção porque no dia seguinte, já usando um boné de cor azul-marinho com o emblema – C.M. – Companhia Mogiana – tornar-se-ia o mais jovem funcionário da velha ferrovia.

Dedica-se com carinho aos serviços de manobras, e como se fosse um serelepe se perde no pátio, por entre locomotivas e vagões, ao mesmo tempo que traz os mictórios, pias e outras dependências da estação tão limpas e higienizadas que é constantemente elogiado pelos usuários da estação.(continua. Não perca o desfecho na próxima edição)

Manoel Seixas* é ferroviário aposentado e ex-vice-prefeito de Jaguariúna