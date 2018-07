Manoel Seixas*

Mais tarde, mercê de seu trabalho e dedicação à ferrovia, Bertolino é distinguido com uma merecida promoção.

Considerando que, na época era eu telegrafista da referida estação, guardo com uma pincelada de saudade um fato curioso que ali aconteceu.

Era o dia 24 de dezembro de 1947, véspera do Santo Natal. Na graciosa capela encravada no sopé da montanha, os sinos anunciam a chegada do Menino Jesus.

No escritório da pequena estação, entre aparelhos de telegrafia, telefone e campainhas, aguardávamos a chegada de um trem que nunca chegava.

A fome rodava nosso estômago, que já começava a roncar.

Foi aí que Bertolino teve uma ideia assaz louvável. Abriu uma sacola que trazia presa à parede e me ofereceu um caldeirão, contendo resto de comida, sobrado da tarde.

Nós o aquecemos sobre um improvisado fogareiro, sem que antes se acrescentasse uma pitada de sal, pimenta e cheiro verde à vontade e a frugal refeição se nos tornou a melhor ceia de Natal.

Após deixar Francisco Maximiniano, a não ser por um maquinista ou outro, poucas notícias se souberam de Bertolino. Mas, como as nefastas notícias correm mais que o raio, riscando os céus de polo ao outro, assustei-me quando certa feita, deparei-me com uma monstruosa locomotiva parada em frente da minha casa.

O velho maquinista Zé Rodrigues desliga o barulhento dínamo e grita da íngreme escadaria da locomotiva: “Maneco, abra a porta!” Abri-a com sofreguidão e o experimentado maquinista da 764, foi me falando num tom de verdadeira angústia: Bertolino morreu.

Realmente, o ferroviário modelo havia sucumbido num acidente ferroviário da estação de Canaã, linha tronco da Mogiana, para onde havia se transferido há algum tempo. Ao executar um serviço de manobra de trem de carga, desgraçadamente perde o equilíbrio, vindo a sofrer violenta queda que culminou com a sua morte imprensado entre as ferragens de pesados vagões da ferrovia.

Assim, uma vida esplendorosa e uma carreira repleta de porvir, fenece tão repentinamente no pátio de uma estação ferroviária.

Manoel Seixas* é ferroviário aposentado e ex-vice-prefeito de Jaguariúna