Holambra sedia na próxima semana, em 24 de novembro, o espetáculo “Rebobinando”, estrelado pelo acrobata, comediante, palhaço, ator e dançarino Márcio Pial. O show, marcado para as 20 horas, acontece na sede do Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho, o NAOTT, com entrada gratuita e aberta a toda a população.

A atração faz parte do Festival Risadaria, um dos maiores grupos de humor do mundo, e vem à cidade por meio do programa Circuito Cultural Paulista. A classificação indicativa da apresentação é de 16 anos.

O show reúne esquetes que misturam dança, música, circo, humor e improviso com o público em temáticas relacionadas à amizade, relação familiar e às brincadeiras de infância.

O espetáculo “Rebobinando” traz à cidade uma montagem de qualidade, de curadoria de um festival reconhecido como o Risadaria e com um artista multifacetado e extremamente talentoso. “É imperdível”, assegurou. O NAOTT fica na Rua Frésias, 66.