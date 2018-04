Um espetáculo grandioso, assim pode ser definido “A Paixão de Cristo” de 2018 em Jaguariúna. Realizado pela primeira vez no Estádio Municipal, com organização da Prefeitura através da secretaria de Turismo e Cultura,as apresentações caíram no gosto popular e reuniram 13 mil expectadores, que se emocionaram e carregaram uma mensagem de fé e esperança.

Inspirado na livro “A Cabana”, o espetáculo contou com cerca de 200 participantes entre atores, bailarinos, figurantes e soldados equestres, todos alunos da Escola das Artes e pessoas ligadas às comunidades católicas e evangélicas do município. Segundo a organização, o principal objetivo foi levar o público a uma reflexão sobre a presença e a importância de Deus, seja através do que aconteceu com Jesus Cristo ou com as dúvidas e aflições do dia a dia.

De acordo com a secretária de Turismo e Cultura, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, a expectativa foi superada e as novidades surtiram efeito. “Foi um evento grandioso em todos os aspectos, desde a produção e infraestrutura até o elenco e a enorme participação popular”, comemorou a secretária.

Além da mudança de local, outros fatores inovadores para a encenação foram a cenografia, os efeitos visuais e a iluminação. Com mais de 60 metros lineares de cenografia com 3 palácios e cenas interativas em telões, o público conseguiu vivenciar e se contextualizar dentro do espetáculo.