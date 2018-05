Um Festival Gastronômico, com receitas que vão homenagear os pioneiros, vai celebrar os 70 anos da chegada dos imigrantes holandeses a Holambra. O evento, organizado pela prefeitura, conta com a participação de 23 restaurantes, bares e confeitarias e teve início no dia 4 de maio e segue até 3 de junho. O preço dos pratos não ultrapassa R$ 40. Moradores que apresentarem o Cartão Cidadão terão desconto de 5% a 25% (não cumulativo e variável de acordo com o estabelecimento).

Cada um dos estabelecimentos participa do evento com pelo menos um prato com valor promocional e que utilize ingredientes da culinária holandesa. Um dos destaques uma especialidade que promete aguçar os paladares mais exigentes: escondidinho de joelho de porco, preparado com a carne salmourada, cozida em especiarias, desfiada, coberta com purê de mandioca, gratinada com queijo parmesão e acompanhada de arroz branco e salada verde. A iguaria é um dos pratos principais do Bier Trunk Pub Bar, localizado no centro de Holambra. Durante o festival o prato será oferecido a R$ 35,90; quem tem cartão cidadão de Holambra paga R$ 29,90.

A casa tem capacidade para 170 pessoas, possui área externa coberta, deck, ambiente interno climatizado, fumoir, espaço kids e um empório para venda de kits de cervejas e souvenir, tudo cuidadosamente decorado e ambientando. O funcionamento de quinta e sexta é a partir das 16h30. Aos sábados, domingos e feriados, a partir das 11h30. Tem música ao vivo todos os sábados. O endereço é Rua Campo de Pouso, 1162, no Centro de Holambra. O telefone é o (19) 3802 4550.