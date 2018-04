Karine Gallo*

Você está com muitos obstáculos na vida? Às vezes você acha que não vai conseguir chegar até o final?

Eu quero que você pare agora e reflita sobre essa frase: Até as torres mais altas começaram do chão!

Leia este artigo até o final que eu trouxe uma reflexão que poderá agregar muito valor à sua vida!

Eu aprecio muito uma imagem que certa vez me deparei, que dizia: “Até as torres mais altas começaram do chão!”

Você pode estar neste momento sentindo que é difícil começar, que é difícil mudar, que você não sabe o que fazer ou então que você tem um longo caminho a percorrer.

Você pode até estar sentindo que você está sozinho, que de repente não tem o apoio para conquistar o que você quer ou então para se tornar a pessoa que você quer ser.

Sempre que você pensar qualquer uma dessas coisas que mencionei acima, quero que lembre-se de que ATÉ AS TORRES MAIS ALTAS COMEÇARAM DO CHÃO.

Imagina agora, a Torre Eiffel, ela foi construída em 1889, em Paris. Provavelmente ela é hoje o ponto turístico mais conhecido do mundo, com pessoas viajando do mundo todo só para apreciá-la.

Eu tive a oportunidade de vê-la e é realmente impressionante! Fica ainda mais impressionante se você pensar quando ela foi construída, há tanto tempo atrás.

E sabe de onde ela começou? Ela começou do chão e virou história!

E é de onde a Torre Eiffel começou, que todos nós temos que começar: do chão! A gente tem que construir para nossas vidas um alicerce que seja sólido.

Você está passando por um problema? Você tem um projeto para realizar?

Você tem um sonho? Gostaria que fechasse seus olhos e pensasse nisso:

Sonhe! Imagine! Imagine, agora, tudo o que você quer, da exata maneira que você quer! O que você vai ver quando chegar lá? O que você vai ouvir quando chegar lá? O que você vai sentir quando chegar lá?

Planeje! Planeje cada detalhe, planeje cada pedacinho do que você sonha! E vá realizar!

E se por algum segundo você desanimar, fique forte e foque no futuro, no seu objetivo e nunca se esqueça de que “até as torres mais altas começaram do chão!”.

Eu sou a Master Coach Karine Gallo e eu ajudo pessoas a conquistarem melhores resultados em suas vidas, através da metodologia Coaching.

Até meu próximo artigo e até mais!

Karine Gallo* é Master Coach (SLAC/IAC/EMCC/PCA/AC), Especialista na Análise do Comportamento Humano/Competências e em Inteligência Emocial (ATools Brasil). Também é MBA Executivo em Marketing (FGV) e Comunicadora Social (UNESP).