A segunda edição deste ano do projeto Escola Amiga, que é organizado pela Prefeitura de Jaguariúna por meio da Secretaria de Educação, reuniu cerca de 800 pessoas na manhã do último dia 24 de março (sábado), na Escola Municipal Professora Sada Salomão Hossri. O evento comemorou o primeiro aniversário dessa iniciativa e tem como objetivo integrar a escola à comunidade.

Conforme a secretária de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, o público presente participou de várias atividades e usufruiu de serviços gratuitos corte de cabelo, maquiagem, cuidados com a pele, design de sobrancelha, nutrição, controle de pressão e de peso, pintura facial, pipoca e algodão doce, além do sorteio de uma cesta básica.

O evento, cuja renda vai para a APM (Associação de Pais e Mestres) da escola, teve ainda venda de roupas novas, bazar de roupas e produtos alimentícios, pastel, bolos doces e salgados, espetinhos, flores e maçã do amor. De acordo com o calendário da Secretaria de Educação, a próxima unidade a receber as ações do projeto é a Escola Municipal Coronel Amâncio Bueno, no dia 7 de abril (sábado).