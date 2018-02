Jaguariúna teve uma de suas escolas premiadas na edição 2017 do Prêmio Gestão Escolar, inciativa do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) em parceria com o Ministério da Educação que busca contemplar projetos inovadores e gestões competentes na Educação Básica da rede pública. Foi a primeira vez que uma escola municipal participou voluntariamente.

A boa notícia foi divulgada na última sexta-feira, 9 de fevereiro, pela secretária municipal de Educação Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, que comemorou a premiação do projeto apresentado pela direção da Escola Municipal Professor Irineu Espedito Ferrari, localizada na Praça Basaglia, na Vila 12 de Setembro.

“Quando recebemos a notícia de que nossas escolas são premiadas por iniciativas como essa, é uma satisfação que temos que dividir com cada um de nossos professores e com todos os funcionários, pois isso mostra e comprova porque temos um ensino de qualidade reconhecida”, disse Cristina Catão.

INCLUSÃO

Na cerimônia de premiação a escola foi representada pela diretora da unidade de ensino, Elaine Cristina Seuani, que recebeu o certificado das mãos do dirigente da Diretoria de Ensino Campinas Leste, Nivaldo Vicente. Conforme Elaine, a Escola Municipal Espedito Ferrari foi inscrita por ela por meio no site do PGE (Prêmio Gestão Escolar), que é aberto à livre participação.

“Fiz questão de divulgar o trabalho de inclusão que realizamos aqui, pois ele é muito importante para todos os envolvidos, a começar por nós, professores, passando pelos alunos, que se envolvem de forma intensa, e também pelos pais, que sentem que seus filhos estão tendo uma educação de inclusão na sociedade em que vivem”, destaca a diretora.

Segundo ela, no dia 8 de abril do ano passado, num evento que contou com a presença do prefeito Gustavo Reis e da secretária de Educação, a comunidade escolar da Irineu Espedito Ferrari apresentou o projeto com o tema “Ninguém é igual a ninguém – Vivendo as diferenças”, que emocionou os presentes com depoimentos de mães de alunos autistas, atestando o quanto eles haviam progredido com o sistema de educação inclusiva implantado na escola, apresentações musicais e relatos das professoras de Educação Especial.

Nas fotos, parte do que foi apresentado na demonstração do projeto, que agora acabou premiado e levou a excelência na qualidade do ensino municipal a se destacar num ranking onde, antes, apenas escolas estaduais se apresentavam. Para participar, o gestor de cada escola deve fazer a inscrição pela internet, por meio do link www.premiogestaoescolar.com.br, onde terá acesso a um instrumento de autoavaliação.