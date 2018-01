Com mais vagas e cinco novos cursos a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da secretaria de Turismo e Cultura (setuc), anunciou nessa quarta-feira, 17 de janeiro, que as aulas dos cursos gratuitos oferecidos na Escola das Artes retornarão no próximo dia 29 de janeiro (segunda-feira). A Escola das Artes reúne agora mais de 35 modalidades em quatro núcleos espalhados pela cidade.

A novidade para este ano é o lançamento de cinco novos cursos: contrabaixo, artes visuais, sapateado, locução e cinema. Para se inscrever os interessados devem se dirigir a unidade do parque Santa Maria, até o dia 25 de janeiro, munidos de RG, Cartão Cidadão e Comprovante de Residência. O atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h;

Locais das aulas

– Parque Luiz Barbosa: Rua Jose Alves Guedes, s/nº – Centro, fone 3867-0959;

– Parque Santa Maria: Rua José Alves Guedes, 1003 – Centro, fone 3867-4223;

– Parque José Pires Júnior: Rua Francisco Sales Pires, s/nº – bairro Florianópolis, fone 3837-7319;

– Parque Menegon, Espaço Cola Aqui – bairro São José, fone 3867-1166

Modalidades: Teatro, Teatro Musical, Teatro Experimental, Ballet, Jazz, Dança de Salão, Dança contemporânea, Dança de Rua, Dança do Ventre, Teclado, Sanfona, Coral Jovem e Adulto, Técnica Vocal, Bateria, Viola Caipira, Violão, Guitarra, Cordas (Violino, Viola Clássica e Violoncelo), Sopros (Trompete, Trombone, Trompa, Saxofone e Tuba), Madeiras (Flauta, Flautins, Clarinete e Oboé), Percussão (Tímpano, Tambor, Caixa, Triangulo, Prato e Carrilhão), Artesanato (Biscuit, Patchwork, Feltro, Decoupage, Bordado e Pintura em Gesso e Madeira), Desenho, Artes Plásticas (Pintura em Tela e Tecido) e Artes Esculturais, Inglês, Espanhol, Italiano, Capoeira, Gastronomia, Yoga, Fotografia, Contrabaixo, Artes Visuais, Sapateado, Locução e Cinema.