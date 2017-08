O projeto que animou as escolas municipais e atraiu milhares de alunos e seus familiares, está de volta. Após um pequeno período de férias, o Escola Amiga, evento organizado pela Prefeitura de Jaguariúna através da Secretaria de Educação, volta a ser realizado no próximo sábado, 19 de agosto, das 8h às 12h, na Escola Municipal Dr. Franklin de Toledo Piza Filho.

Conforme a programação, as atividades incluem um bazar de roupas com peças de R$0,50 a R$10,00, sessão de cinema, uma Barraca Maluca, aulas de dança, apresentação dos alunos, apresentação dos cães da Guarda Municipal, além de dicas de nutrição e aferição de pressão arterial.

No cardápio do Escola Amiga os participantes vão poder se deliciar com pipoca e algodão doce, gratuitamente, e com pastéis, batata frita, churrasco e refrigerante com um preço bem em conta.

De acordo com a secretária de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, a expectativa é que essa edição repita o sucesso das anteriores. “É um orgulho muito grande poder acolher e levar todas essas atrações para a nossa população”, comemorou ela.