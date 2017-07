A prefeitura de Jaguariúna realizou nesta semana, a limpeza dos bairros Novo Jaguari, Berlim, Santa Cruz, Nassif, Miguel Martine, Vila Guilherme e Dona Irma, além do residencial Ana Helena 1 e 2. As equipes do Departamento de Obras foram ás ruas para recolher entulhos, resto de construção civil, de móveis abandonados e galhos de árvores.

Além da ação de limpeza e conservação, outras equipes fazem a roçagem das ruas Amazonas, Luciano Vladimir Poltronieri, Tomaz Jasso e da praça Alonso Almeida, no bairro Sete de Setembro. De acordo com o diretor do Departamento de Obras, Lucas Lopes, a ação faz parte de um mutirão de limpeza e conservação da cidade, iniciado desde o primeiro dia da nova administração.

“É uma preocupação da nova administração zelar pelo patrimônio e manter a cidade sempre limpa. Isso não é só uma questão de limpeza, mas também de saúde, pois onde há mato alto e lixo pode haver proliferação de insetos transmissores de doenças”, afirma.

Ainda de acordo com o diretor, o trabalho de limpeza é frequente e não deve parar. “Não adianta fazer a poda do mato e retirada de entulho uma vez e nunca mais, vamos manter a cidade sempre limpa”, destaca.