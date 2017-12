Com objetivo de confraternização anual, o campo de areia do Centro de Lazer do Trabalhador (Lebrão) foi palco do tradicional Torneio da Amizade de futebol, no domingo, 17.

A competição, que teve apoio da Sejel (Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer), contou com oito equipes e 60 participantes, celebrando a amizade e união do bairro ‘7 de Setembro’, seus moradores e membros da equipe Roma.

Após todas as partidas, a final foi realizada entre Somália X Sudão, onde o Somália derrotou o oponente por 3X1. Os gols feitos pelo time Somália foram de Matt, Yuri e Rafinha; o do Sudão, por Pelé; o goleiro menos vazado foi Tom, do Somália, e o artilheiro das disputas, Matt, que fez seis gols.