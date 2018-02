Os atletas da Associação de Atletismo e Corredores de Rua de Jaguariúna (Aacoruja), composto pelo quarteto Donisete Leão, Valdir Alexandre Murer, Ivan Pinheiro e Gustavo Fão, venceram a ‘Corrida Explore 6 Horas de Trail Run 2018’, realizada no início do mês, dia 3, no Horto Florestal Tupi, em Piracicaba. A competição foi organizada pela Chelso Sports.

A vitória começou a se desenhar com a mudança de estratégia nas últimas duas horas quando ascendeu ao primeiro lugar, com o total de 29 voltas, em 5h51:38, totalizando mais de 80 quilômetros. “Conseguimos colocar em prática o que treinamos para essa prova e alcançar nosso objetivo que era um lugar no pódio”. Aceitamos durante na prova a troca de estratégia feita por nosso professor e deu certo”, citou Donisete Leão.

O corredor Ivan Pinheiro também comemora. “Percurso difícil, trilha, lama, morro, tivemos que mudar a estratégia, mas conseguimos conquistar nosso objetivo”, enfatizou.

Os atletas enfrentaram o desafio de correr por seis horas, percorrendo um percurso duro de 2,75 quilômetros pelas trilhas e montanhas do parque (terra, lama, grama, córrego e muitas raízes para tropeçar). A largada foi dada ás 07h, e a equipe participou com Emerson Menezes na categoria Solo, um Quarteto e três Sextetos mistos.

“E a participação não poderia ter sido melhor, visto que a maioria estava participando pela primeira vez neste tipo de prova. Um evento repleto de energia positiva, que agradou aos participantes e aconteceu em um dia de muito sol”, salientou Fernando Figueiredo, que faz parte da equipe de preparação.

Fernando Figueiredo explicou ainda que as seis horas de prova foi muito dura para todas as categorias (Solo, dupla, quarteto e sexteto). “A organização mudou o trajeto da última temporada e incluiu mais uma subida nos quilômetros finais, deixando o percurso ainda mais técnico e desafiador”, salienta.

Além da conquista do quarteto, a Aacoruja conquistou o pódio com o Sexteto Misto, constituído por Ricardo Marques, Hélio Souza, Aparecido Alves, Ana Ligia Marque e Fernando Figueiredo, completando 26 voltas em 05h59:56, totalizando mais de 71 quilômetros. “Sábado com emoção, superação e bons resultados. Correr em equipe é fantástico! Amei o troféu”, disse Ana Lígia.

“Corrida de trilha de seis horas foi ‘top’ e melhor ainda com o pódio de segundo lugar com o sexteto. Mais um troféu e uma medalha pra coleção”, comemora Luís Fabiano.

O corredor Ricardo Marques também era só alegria. “Que prova, que desafio. Trajeto desafiador, cansativo. Nunca tinha participado de uma prova assim, revezamento e no meio da mata, mas valeu cada segundo dessa experiência;

Outro destaque foi a participação do atleta PNE (portador de necessidades especiais) Emerson Menezes; Ele correu sozinho, completando 16 voltas em 05h40:25, totalizando mais de 44 quilômetros. “Missão dada é missão cumprida. Seis horas no horto Piracicaba, salientou Emerson.