O Campeonato Municipal de Xadrez, organizado pela Secretaria Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), através do Programa Viva Melhor, voltou ao calendário esportivo de Jaguariúna, após três anos, e reuniu no domingo, 26, no Espaço Multimodal do Parque Serra Dourada, 32 enxadristas, que disputaram o título nas categorias Sub-10, Sub-14 e Adulto.

O xadrez é um esporte que exige muita concentração e raciocínio do atleta, e foi com isso que os jovens Pedro Henrique Teixeira e Lucas Bertola da Silva conquistaram os títulos nas categorias Sub-10 e Sub-14, respectivamente. Na categoria Adulto, quem ficou com o primeiro lugar foi o enxadrista Bruno Consolo.

De acordo com o coordenador do Programa Viva Melhor, João Lucio, o campeonato promoveu um verdadeiro encontro de gerações. “Durante a competição podemos ver crianças trocando conhecimentos com adultos e até mesmo com idosos. Esse é o nosso maior objetivo, contribuir na formação dessas crianças e no bem-estar de toda população”, comentou João.