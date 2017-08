A Secretaria de Assistência Social realizou na manhã desta quarta-feira, 23 de agosto, o 1º Encontro da Rede do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes no Município de Jaguariúna. As discussões e troca de ideias visam criar um Grupo de Referência para atuar no município.

Os trabalhos tiveram a apresentação do projeto “Cuidado e Proteção”, que visa estratégias para o reordenamento da rede de acolhimento de crianças e adolescentes, a contextualização do Plano de Acolhimento Municipal e a proposta de um pacto municipal apresentada pela equipe do Neca (Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Crianças e Adolescentes).

O evento contou com a presença da vice-prefeita Rita de Cássia Siste Bergamasco, da secretária Municipal de Assistência Social de Jaguariúna, Andréa Dias Lizun, de Elaine Empke e Ana Obata, ambas representando a DRADS (Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social) de Campinas, e de Paulo César pela DRADS São Paulo, além de Dayse Cesar Franco Bernardi, Juliana Di Thomazo e Aline Aveiro, representantes do Neca.

Também participaram do encontro os membros da Rede de atendimento à Criança e Adolescente, com representantes das Secretarias de Saúde, Educação, CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), a Equipe Técnica do Judiciário e integrantes do Abrigo Lar Feliz.