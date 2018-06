N

o encerramento da Semana do Meio Ambiente, a Prefeitura de Jaguariúna por meio da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente, promoveu no último sábado, 9, na Praça Umbelina Bueno, uma série de boas ações de preservação e de conscientização.

O evento, que reuniu centenas de pessoas e atraiu quem passava pelo local, contou com um mutirão de doação de mudas para plantio em calçada, um questionário sobre arborização urbana e informações sobre economia de água, proibição de queimadas em área urbana e ao combate a criadouros do mosquito Aedes aegypti.

A ação teve ainda apresentações dos alunos da Escola das Artes e do Canil da Guarda Municipal de Jaguariúna.

NASCENTE

Na sexta-feira, 8, os alunos da Escola Municipal Dr. Franklin de Toledo Piza Filho realizaram uma visita monitorada a Nascente Modelo, localizada no Parque José Theodoro de Lima, no bairro Cruzeiro do Sul, um ambiente recuperado e totalmente reflorestado pela Prefeitura de Jaguriúna.Essa atividade com os alunos, destacou a importância da preservação das nascentes que ajudam a garantir a qualidade e a quantidade de água de rios, córregos, e outros cursos d´água.

Segundo a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente, é importante para os jovens conhecer a origem do “bem mais precioso” do planeta, dessa forma, eles entendem todo o processo e aprendem a cuidar e valorizar.

PALESTRA

Em uma outra atividade desenvolvida na Semana do Meio Ambiente, numa parceria entre a Prefeitura com o curso de Medicina Veterinária UniFAJ, os alunos da Escola Municipal Professora Oscarlina Pires Turato, no bairro Tanquinho, participaram de uma palestra sobre Fauna Silvestre, que tinha como objetivo mostrar situações que acontecem no Meio Ambiente, os problemas causados pela extinção de algumas espécies e os cuidados necessários com os animais.