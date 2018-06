Em cerimônia realizada no Teatro Municipal na tarde dessa segunda-feira, 18, a Prefeitura de Jaguariúna em parceria com a Sky, maior operadora de TV por assinatura via satélite do País, promoveu o lançamento do Escola+, o mais avançado projeto de educação audiovisual da América Latina, que disponibiliza gratuitamente o conteúdo da TV paga para enriquecer a grade curricular da rede municipal de ensino.

O evento contou com as presenças do prefeito Gustavo Reis, do gerente regional Escola+, Germán Covarrubias, do vice-presidente de Relações Institucionais da Sky, Adir Matos, do vice-presidente de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da Sky, Sandro Mesquita, e do gerente do Senac Mogi Guaçu, Marcelo Paganini.

O Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, agradeceu a Sky por ter escolhido Jaguariúna e classificou o projeto como uma “janela aberta para o conhecimento”. “Com o Escola+ nós vamos dar um salto de qualidade no nosso sistema de ensino, através da tecnologia vamos sintonizar os alunos com conteúdos que antes eram de difícil acesso, principalmente para as escolas mais distantes”, comemorou o prefeito.

O Escola+ terá início em um projeto piloto em 60 instituições das cidades de Jundiaí e Jaguariúna, e deverá beneficiar mais de 25 mil crianças, entre 7 e 15 anos. Desenhado para complementar o ensino nas aulas com material audiovisual, ele contribui também com o processo pedagógico dos professores.

Como ferramenta principal, transmitirá – por meio da televisão via satélite – o conteúdo educacional de parceiros como Discovery na Escola, National Geographic, Disney, Take Off Media e Fundación Torneos. O programa também tem apoio das prefeituras e Secretarias de Educação, que auxiliaram na seleção das unidades beneficiadas. Já o Senac será responsável pela capacitação dos professores.

O objetivo é fazer com que os professores estejam aptos a identificar, dentro da vasta programação disponibilizada, quais são os conteúdos que melhor se adaptam a sua grade curricular e como inseri-los nas ações de ensino e aprendizagem.

Os treinamentos serão ministrados a partir das metodologias ativas já utilizadas pelo Senac, que são estruturadas na prática e participação dos professores, e fundamentadas em situações reais na construção do conhecimento e no desenvolvimento de competências. A equipe de professores selecionada para participar do Escola+ terá acompanhamento constante da instituição e da Sky.

Na América Latina, o projeto implementado em 2007 pela DirecTV, já abrange 8 países e beneficia mais de 8,8 mil escolas, atingindo mais de 2 milhões de estudantes. Desde seu lançamento, mais de 129 mil horas de conteúdos foram transmitidas.