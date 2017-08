Há pouco mais de oito meses, a nova bancada de vereadores assumiu a Câmara Municipal de Jaguariúna, onde tramitam importantes projetos e pedidos para deputados, além dos que já foram votados. Em entrevista o vereador e presidente da casa de leis, Romilson do Nascimento Silva – PV, explica alguns deles.

Segundo Romilson, um dos projetos já aprovado por unanimidade foi de iniciativa do prefeito Gustavo Reis – PMDB, sobre a Lei Complementar (LC) 289/2017, que autoriza a criação de loteamentos com lotes populares cuja área mínima será de 175 metros quadrados, destinados às famílias de baixa renda.

“Nestes oitos meses, um dos projetos que movimentou bastante a casa, e um dos mais importantes foi sobre a criação dos lotes populares. Com esta lei o prefeito pode a qualquer momento instituir estes lotes, que trarão terrenos de baixo custo para a população”, ressalta Romilson.

Sobre os seus projetos, e ligado a infraestrutura urbana, o presidente expõe sobre a lei votada e aprovada em primeira discussão, onde os empreendedores de loteamentos serão obrigados a sinalizar as vias com pinturas de faixas horizontais e verticais, e colocar as devidas placas de sinalização.

“Da minha parte, um dos projetos de lei que aprovamos em primeira discussão é para que os empreendedores de loteamentos tenham obrigação de sinalizar as vias destes. Este caso foi um problema recorrente, como por exemplo em novos bairros, em que o empreendedor terminou o projeto, mas não sinalizou as vias. Agora, após esta aprovação, sinalizar as vias do loteamento é obrigação da empreendedora responsável pelo mesmo”, comenta.

Novidades como a instalação de uma ETEC – Escola Técnica Estadual também correm pela casa de leis, onde segundo o presidente, já caminha para um desfecho positivo no início do próximo ano.

“Um dos projetos antigos que vai caminhar é de trazer uma ETEC para Jaguariúna. O caminho tem que ser por aí; boa parte da população não tem dinheiro para custear uma faculdade, por exemplo. Uma grande meta é trazer esta educação gratuita e de qualidade. Hoje temos uma sala com o curso de Administração de Empresas, anteriormente tivemos o de Logística, mas como citado, já temos o projeto de um prédio para a ETEC, onde o prefeito pediu o prazo até janeiro para que isto se concretize”, adianta Romilson.

OFÍCIOS

Tratando-se de ofícios públicos destinados às autoridades, como por exemplo: ao deputado estadual Chico Sardelli – PV, o vereador jaguariunense ressalta que grandes conquistas serão somadas para a cidade, como a implementação da Univesp – Universidade do Estado de São Paulo, que oferecerá cursos superiores gratuitos na modalidade EAD (Educação a Distância).

No caso desta Universidade, os interessados terão a oportunidade de ingressar em um dos quatro cursos oferecidos pela instituição: Engenharia da Computação, Engenharia da Produção, Licenciatura em Matemática ou Pedagogia, todos sem custo de mensalidade.

“Ficamos sabendo desta parceria com os municípios, e fiz o ofício destinado ao Deputado Chico Sardelli. O diretor da pasta, Ricardo Bocalon já sinalizou que o projeto virá para Jaguariúna em meados de janeiro. Em relação aos cursos ofertados, nós temos esta demanda e além de supri-la, estes trarão mão de obra qualificada para a cidade. Será uma boa oportunidade para a população jaguariunense se qualificar, ter um emprego e um salário melhor, além de atender os cidadãos que precisam e não têm condições de pagar por um curso superior”, transcorre sobre a Univesp, o presidente.

Outro ofício endereçado ao mesmo deputado tem como projeto o reconhecimento da Guarda Municipal de Jaguariúna como Polícia Municipal, já que, segundo Romilson, a GM muitas vezes atua como Polícia Militar.

Sobre este, no dia 19 de setembro haverá um evento oficial dentro da Câmara para o reconhecimento.

OPINIÃO PÚBLICA

Finalizando, Romilson destaca que a opinião pública tem grande importância para o trabalho dos vereadores, e a presença nas sessões semanais também.

“A opinião pública é de grande importância para o nosso trabalho. Agora o povo acordou e têm acompanhado a política mais de perto, e isso é muito importante. Ficamos contentes quando vemos a casa cheia durante as sessões; a força do povo junto é muito grande”, pontua.

As sessões da Câmara Municipal de Jaguariúna acontecem todas as terças-feiras, a partir das 19h30, na Rua Alfredo Bueno, 1889 – Centro.