Gislaine Mathias | Jaguariúna

A atriz, roteirista e diretora, Eliana Fonseca, que interpretou a personagem Cacilda no Castelo Rá-Tim-Bum, ministrou a oficina ‘Ator na Linguagem do Cinema’, para alunos da Escola das Artes, na quarta-feira, 23, no Teatro Municipal Dona Zenaide. A oficina faz parte do programa Pontos MIS, realizada numa parceria entre o Museu da Imagem e do Som e a Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna. “A ideia da palestra foi discutir as diferenças do trabalho do ator do teatro para o cinema. Existe muito pouco material escrito sobre o assunto no Brasil, e geralmente, quando o tema é interpretação para audiovisual, os livros são estrangeiros, como, por exemplo, existem muitas publicações americanas que tratam de audições, mas a forma como a gente realiza testes no Brasil é completamente diferente de como acontece nos Estados Unidos”, destacou a atriz frisando que esse aprendizado faz falta no currículo do ator.

Ela contou que quando foi trabalhar na Escola de Arte Dramática em São Paulo ficou surpresa, pois encontrou excelentes atores, mas que não tinham nenhum conhecimento de trabalhar com a linguagem do audiovisual. “E como percebi que tinha esse espaço para ser preenchido pensei em fazer essa oficina, pois percebi um desejo nas pessoas de aprender”, analisou.

De acordo com Eliana Fonseca são linguagens diferentes. “A base é a mesma. O ator trabalha o autoconhecimento, preparação corporal e vocal, mas são linguagens diferentes. Trabalhamos com outro tipo de estrutura narrativa e de pensamento, então, acho importante que o ator perceba isso para que consiga entender qual a função dele dentro de uma obra audiovisual e como pode se encaixar”, enfatizou a atriz.

Sobre a realização de uma oficina para os alunos da Escola das Artes, ela explicou ser fundamental discutir esse tema porque ‘vivemos num mundo de imagens’. “Temos o Facebook e o Youtube, e o acesso à produção ficou algo tangível, então, essa moçada é ligada a imagem, mas precisa ter domínio disso, não porque o teatro vai acabar, mas porque pode fazer bom uso disso ao conhecer o poder que tem nas mãos”.

Na visão de Eliana Fonseca, o teatro nunca vai acabar porque tem uma função ritualística. “O teatro é único e por ser ao vivo existe uma parceria com o público e a cumplicidade faz com que o teatro seja fundamental, mas acho que será uma arte para poucos”, salientou a atriz que tem mais de 36 anos de carreira atuado em cinema, televisão e teatro. Atualmente, desenvolve o projeto “É Nóis na Fita” direcionado para jovens de periferia de 15 a 20 anos.

O Pontos MIS é um programa de circulação e difusão audiovisual que visa promover a formação de público e a circulação de obras do cinema.