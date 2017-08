Em visita realizada na sede da Metrópolis, empresa responsável pelo transporte urbano e interurbano municipal, os funcionários do Departamento de Trânsito e Transporte (DETRANSP) da Prefeitura de Jaguariúna reivindicaram melhorias no serviço para a cidade. A visita parece ter surtido efeito, pois os elevadores de ônibus destinados para pessoas deficientes, que estavam com problemas, já estão operando normalmente.

De acordo com o diretor do DETRANSP, Josino José da Silva, essa visita ampliou muitos horizontes. “É muito importante conhecer e entender o funcionamento da empresa, para que assim, a gente desenvolva um trabalho cada vez melhor para a população”, explicou.