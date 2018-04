Tomaz de Aquino Pires*

Quem foi este Educador e cidadão jaguariunense e benemérito? Ele nasceu em Campinas em 17/05/1931. Seu Pai foi Chefe de Estação Ferroviária. Formou-se professor primário em Casa Branca, em 1951. Ali cursou simultaneamente o Científico. Ingressou como Professor Efetivo em Marília, em 1954. Transferiu-se para Tupã, Morungaba… Como Diretor de Escola concursado ingressou em Pinhalzinho. Passou por Cajamar. Em 1970 chegou a Jaguariúna, como Diretor da Escola Cel. Amâncio Bueno. Formou-se também em Pedagogia, Estudos Sociais e Direito pela Puccamp. Seu currículo apresentou uma formação continuada. Falava e escrevia o português com correção. Era o grande Orador nas efemérides e formaturas. Realizava grandes festas escolares, fanfarras e desfiles. Tornava viva a escola que presidia. Da direção foi para a Supervisão de Ensino em Campinas, quando se aposentou. Em Jaguariúna, voltou à direção de escola particular de 1999 a 2006, no Colégio Integrado. Agia transparentemente, tinha um discurso único, claro e objetivo. Amigo dos professores e alunos defendia seus direitos, mas também exigia que cumprissem seus deveres. Quando sentia carência de apoio e ajuda de seu próximo, não se omitia. Sua mão direita não sabia o que fizera a mão esquerda, discretíssimo, prestava ajuda financeira a estudantes necessitados e cedia cristãmente o ombro amigo que amparava, orientava e consolava a quem o procurasse. Em Jaguariúna com um grupo de amigos fazia campanha do quilo e doava Cestas Básicas. Este grupo evoluiu com a ideia de construção de uma entidade que centralizasse funções básicas de auxílio. Ganhou um terreno de um dos amigos no Jardim Mauá. Buscou cooperação nesta equipe, nos doadores mensais locais e em amigos de Campinas. Ele construiu uma instituição filantrópica e doutrinária e deu o nome de grande “Dama de Caridade” com quem conviveu e trabalhou em Campinas : “Entidade Assistencial Vandir Justino da Costa Alves”. Esta atende crianças carentes e idosos, com base nos fundamentos da doutrina espírita. Nesta Instituição também estuda-se e divulga-se a referida doutrina. Com 30 anos a Instituição atende, hoje, 14 famílias/mês. No Natal, prepara e doa mil sacolinhas com presentes para as crianças. Formou gerações, instruiu, viveu o amor. Da Câmara Municipal recebeu duas homenagens: Decreto 31 de 22/11/1978 que lhe concedeu o título de “Cidadão Jaguariunense” e o Decreto 127 de 14/11/1997 que o agraciou como “Cidadão Benemérito”. Este tesouro de vivência levou consigo para a eternidade neste último 14/04/2018.

Tomaz de Aquino Pires* é coordenador da Casa da Memória Padre Gomes