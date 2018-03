O processo de formação continuada, organizado pela Prefeitura de Jaguariúna para capacitar cada vez mais os professores da Rede Municipal de Ensino, terá continuidade nesta quinta-feira, 8 de março, quando a Secretaria de Educação promove, das 18h às 20h, o “Encontro de Professores que lecionam para alunos do 1º ao 9º ano”, na Escola Municipal Professor Irineu Espedito Ferrari.

De acordo com a secretária de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, o Centro de Formação (logotipo em anexo), responsável por organizar o evento, agendou palestras a serem ministradas pelos coordenadores do primeiro e do segundo segmentos, tendo como referência o educador português Antonio Nóvoa.

“Fornecer subsídios aos professores é uma das tarefas que buscamos aprimorar constantemente, pois a qualidade do ensino se baseia nisso, na reafirmação e na atuação decisiva de ações que propiciem avanços no processo ensino-aprendizagem”, disse Cris Catão, como é mais conhecida a titular da pasta.

O Encontro de Formação segue, neste caso, o que defende o educador português Antonio Nóvoa. Segundo ele, “manter-se atualizado sobre as novas metodologias de ensino e desenvolver práticas pedagógicas mais eficientes são alguns dos principais desafios da profissão de educador”.

Nóvoa é historiador da educação e doutor em ciências da educação e em história, sendo, pelo currículo e pelos conhecimentos que possui, apontado como um dos maiores especialistas mundiais em formação de professores.