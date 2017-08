Tábata Alexandroni | Jaguariúna

A busca por um emprego pode ficar mais fácil com especialização do candidato e um plano de carreira definido, com a escolha da área de maior interesse para trabalhar. “Criar carreira é a melhor coisa, o principal é estudar” explica Renata Lopes Artuzi, supervisora do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna. Confira na entrevista mais dicas de como conseguir um emprego.

Gazeta Regional: Qual o primeiro passo para ser bem sucedido na busca de um emprego?

Renata Lopes Artuzi: O currículo. Ele tem que atrair a vontade do entrevistador de chamá-lo para uma conversa. O candidato tem que deixar claro o objetivo dele, a escolaridade, a experiência, tudo muito simples. O entrevistador tem que bater o olho e enxergar tudo sem gastar muito tempo.

Além do currículo, o que uma pessoa que está buscando um emprego focar?

Renata Lopes Artuzi: Definir uma área de interesse que ela quer e buscar qualificação em cima dela. Se a empresa começa a ver que a pessoa está buscando cursos, ela não vai ser desligar esse funcionário, vai incentivar e a pessoa vai crescer lá dentro.

Como o candidato agir ao ir para uma entrevista?

Renata Lopes Artuzi: Ele precisa ir bem vestido, mesmo no PAT, é a primeira impressão. Quem tem que aparecer é o candidato, não a roupa que ele está usando. Calça jeans e polo já é adequado. Como ele se porta desde que chega na empresa, se cumprimentou, se foi educado, tudo isso conta.

Durante a entrevista, como ele deve se portar?

Renata Lopes Artuzi: Ser simpático e responder o que foi perguntado, naturalmente, sem sair muito do foco e olhando nos olhos do entrevistador. O próprio nervosismo faz a gente se perder. Pesquisar sobre a vaga e a empresa antes vai dar mais segurança antes de ir até lá, e sempre falando o que a empresa gostaria de escutar

Como lidar com o nervosismo nessa hora?

Renata Lopes Artuzi: É difícil, mas sair antes de casa, chegar adiantado na entrevista para não chegar tumultuado, fazer respiração profunda. Cada um lida de um jeito, mas quanto mais seguro o candidato estiver, mais tranquilo ele vai ficar.