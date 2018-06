Edmilson Alves

Num curto espaço de uma hora, uma dupla, sendo um rapaz maior de idade, e um adolescente, de 15 anos e apenas um metro e 38 centímetros, praticaram quatro roubos em Jaguariúna, contra pedestres e um estabelecimento comercial. Neste último caso, uma padaria no bairro João Aldo Nassif, o menor, que praticava o assalto, foi surpreendido por clientes, dominado e entregue à Polícia Militar, assim que chegou, pondo fim à onda de assaltos.

Para essa tentativa de assalto, o menor entrou no estabelecimento usando o capacete, armado, anunciou o assalto, conseguindo alguns valores, mas logo foi dominado. Segundo informações da polícia, o comparsa ficou do lado de fora, numa moto, aguardando o adolescente, mas assim que a polícia chegou, ele teria fugido.

Com o menor detido, a polícia foi esclarecendo os crimes que eles teriam praticados. A “noite de terror”, como foi denominado por alguns moradores, começou com assalto a pedestres, conforme registrado no Boletim de Ocorrências (BO), na Delegacia de Polícia Civil. Para praticar esses assaltos eles teriam feito a pé e depois roubado a motocicleta de um rapaz que praticava esportes numa quadra no bairro Capotuna, e chegaram armados, renderam-no e levaram o veículo. A motocicleta é uma CB 300R, de cor preta, inclusive o capacete, que foi pilotada pelo rapaz maior de idade. A motocicleta foi localizada, posteriormente, pela própria vítima, dona da moto, conforme relatado no BO.

A polícia também apreendeu um aparelho de telefone celular, resultado de assalto a um jovem, que também teve uma aliança e eletrodomésticos roubados, mas que foram recuperados. De outra vítima, os dois rapazes haviam roubado uma bicicleta, que foi localizada e, de acordo com a ocorrência, entregue ao proprietário. De outra jovem, eles teriam roubado um aparelho de telefone celular, mas não foi localizado.

Com o menor detido, os policiais, conforme a ocorrência, encontraram uma mochila com documentos (currículo, exame médico e uma fotografia 3×4, que pode ser o rapaz maior de idade que fugiu). Tanto o menor quanto o outro acusado que fugiu foram reconhecido pelas vítimas, este último pela fotografia encontrada na mochila.

Os policiais também apreenderam um revólver, sem munição, utilizado no assalto à padaria, três microtubos com uma substância, de cor branca, aparentando ser cocaína, que estavam com o menor. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, e apresentado à Vara Judicial. No entanto, a reportagem apurou que esse menor preso teria sido conduzido para Itapira após a audiência de custódia, para cumprir medidas socioeducativas.