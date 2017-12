O prefeito de Holambra, Fernando Fiori de Godoy, esteve em São Paulo nesta quinta-feira, em 21 de dezembro, para firmar novo convênio com o Governo do Estado – dessa vez, para pavimentação da vicinal HBR 165, que liga os bairros Imigrantes, Alegre e Palmeiras.

Ao lado do governador Geraldo Alckmin e do deputado estadual Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa, Dr. Fernando assegurou a destinação de R$ 350 mil para a execução da primeira etapa da obra em Holambra. Com início previsto para o primeiro semestre do ano que vem, a pavimentação deverá levar asfalto a um trecho de um quilômetro do total de 2,5 quilômetros da estrada.

Para o prefeito, a melhoria facilitará o escoamento da produção agrícola e o acesso a serviços públicos básicos com mais conforto e segurança. “O bairro Imigrantes dispõe de creche e de unidade de saúde que atendem famílias de toda aquela região. O asfalto nessa vicinal, portanto, representa um grande benefício para os moradores”, destacou. “É o primeiro passo para que tenhamos em breve a pavimentação integral da estrada”.

Durante a solenidade na sede do Governo, Alckmin autorizou o repasse de R$ 223,2 milhões por meio de 322 convênios firmados por seis Secretarias de Estado. Mais de 240 municípios paulistas foram contemplados. “Estamos encerrando o ano junto aos municípios, com parceria e descentralização”, afirmou o governador.

O apoio de Macris, de acordo com Dr. Fernando, foi fundamental para a liberação do recurso destinado a Holambra. A pavimentação da vicinal é uma reivindicação antiga que foi assegurada pelo deputado, que hoje preside a Assembleia, ainda no primeiro mandato do prefeito holambrense, em 2013.

“Ele assumiu o compromisso e hoje está, uma vez mais, cumprindo com sua palavra. O Cauê é um grande incentivador de Holambra. Uma liderança muito comprometida com a nossa cidade”, afirmou Dr. Fernando.