Os corredores da Aacoruja (Associação de Atletismo e Corredores de Rua de Jaguariúna) tiveram um final de semana movimento, e em 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Casa da Criança Paralítica (CCP) de Campinas realizou a 1ª Corrida da Inclusão, com o objetivo de conscientizar os cidadãos de Campinas e região a construir cidades inclusivas. E nesta prova, os destaques ficaram para os corredores Donisete Leão e Ligia Marques, que chegaram entre os melhores.

A corrida teve início às 8h, na Decathlon, localizada na rodovia Dom Pedro Km 129, e a Aacoruja esteve presente em grande número, uma corrida que além da competição, da qualidade de vida, teve também o objetivo de ajudar diversas crianças.

Os percursos foram de 6 km e 10 km, além de caminhada de 6 Km, para homens e mulheres maiores de 18 anos, e crianças acima de seis anos acompanhadas por um responsável. As categorias foram de 19 a 29 anos de idade, 29 a 39, 39 a 49, 49 a 59, acima de 60 anos e amputados, cadeirante individual, cadeirante com um, dois e quatro acompanhantes, deficiente visual com um guia, deficiente intelectual, deficiente intelectual com acompanhante.

A largada foi dada dentro do complexo da Decathlon e seguiu pela avenida Isaura Roque, que termina em Sousas, segundo os competidores, muito bonita, mas cheia de morros, percurso muito difícil devido às muitas subidas, onde uma delas tinha mais de 1 km.

Donisete Leão chegou em 4º na Geral dos 10 km, garantindo mais um lugar no pódio, assim como Ana Lígia Marques que foi a quinta a chegar entre as mulheres dos 6 km. “Corridinha do bem com percurso só para os fortes. Somando um bom resultado. Gratidão a Deus por tudo. Valéria Moraes, obrigada pelo carinho e cuidado de sempre”, enfatizou e agradeceu Ligia após a prova.

A Aacoruja ainda teve outros atletas no pódio nas respetivas categorias: António Ferreira 2º M60/69 6 km; Joaquim Alves da Silva 2º M60/69 10 km; Fernando Figueiredo 3º M40/49 6 km e Mallize Gonçalves 1ª F30/39 6 km.

Os corredores também subiram ao pódio por equipe, sendo a vice-campeã por pontos, só atrás da ‘D-Run’ de Campinas. Segundo os organizadores da corrida e caminhada, o objetivo da atividade é marcar o Dia Nacional de Luta da Pessoas com Deficiência, comemorado no dia 3 de dezembro, e tornar Campinas, uma referência em inclusão social.

Neste final de semana, a equipe estará presente em várias frentes: 3º Acquatlon da Acqua Corpo em Jaguariúna, Evolution 21K em Limeira e 4ª Meia Maratona Arraso em Piracicaba.