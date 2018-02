Karine Gallo*

Eu ajudo pessoas a conquistarem melhores resultados em suas vidas através da Metodologia Coaching e estou aqui para dar uma dica que pode ser muito útil para sua vida.

A dica de hoje é: “Tá com um problema? Foca na solução!”

Certo dia estava conversando com uma colega de trabalho que fazia os últimos ajustes para um projeto. Depois de ela ter levado horas trabalhando, uma coisa deu errado (e não era a primeira que havia dado errado, foi uma sequência de erros recorrentes).

Ela é uma pessoa bem humorada, sabe dessas que está toda hora feliz? Neste momento ficou bem nervosa e disse que estava perdendo a paciência e, em seguida, começou a discorrer sobre isso.

Esperei que ela falasse um pouco e questionei: O problema será resolvido se você falar sobre ele durante todo esse tempo?

Claro que a resposta dela para mim foi que não. Então eu disse: O que você acha de ao invés de focar no problema, focar na solução dele?

Ela respondeu: Nossa! Não havia pensado nisso até hoje!

Notei que seu semblante havia até mudado, ficando muito mais calmo.

Perguntei a ela: Então, o que você pode fazer agora para resolver essa situação?

Ela fez um levantamento do que precisaria para solucionar e não demorou muito estava com tudo resolvido.

Quero que você se lembre das últimas situações em que você teve um problema. Onde ficou seu foco? Quanto tempo você perdeu para resolver? Foi tempo perdido ou tempo investido?

Através dessa situação que aconteceu comigo e que, com certeza, já aconteceu com você a minha dica é: Sempre que você tiver um problema, não perca tempo discutindo sobre ele e falando horas a fio sobre isso. Você focar no problema vai resolver a sua situação?

Você sabe o que diferencia as pessoas que conseguem obter melhores resultados e em curto espaço de tempo das pessoas que não conseguem?

O tempo que você perde focando no problema faça algo diferente: Foque na solução!

Pessoas que possuem o foco na solução chegam muito mais rápido na resolução de suas questões e alcançam seus objetivos de forma mais eficaz.

E você, anda preferindo focar no problema ou na solução?

Sempre que tiver um problema lembre-se: “Tá com um problema? Foca na solução!“

Até meu próximo artigo e até mais!

Karine Gallo* é Master Coach (SLAC/IAC/EMCC/PCA/AC), Especialista na Análise do Comportamento Humano/Competências e em Inteligência Emocial (ATools Brasil). Também é MBA Executivo em Marketing (FGV) e Comunicadora Social (UNESP).